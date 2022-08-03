كبير المفاوضين الإيرانيين: واشنطن لا تستطيع وضع شروط لطهران

2022/08/03 | 23:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، 08/03/2022، إن أميركا لا تستطيع وضع شروط لإيران....

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