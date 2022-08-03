2022/08/03 | 23:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى – واعوجه محافظ ديالى مثنى التميمي، باستثناء المصارف في المحافظة من عطلة يوم غد الخميس.وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "محافظ ديالى مثنى التميمي وجه بدوام موظفي المصارف في محافظة ديالى يوم غد الخميس وعدم شمولهم بالعطلة المعلنة اليوم."وأضاف، أن "قرار دوام المصارف جاء نظرا لضرورة تواجد موظفي المصارف بدوائرهم لانجاز المتعلقات التي تخص الدوائر الاخرى في المحافظة."

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ديالى يوجه باستثناء المصارف من عطلة يوم غد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ديالى يوجه باستثناء المصارف من عطلة يوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).