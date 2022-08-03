2022/08/03 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ ديالى يوجه باستثناء المصارف في المحافظة من عطلة يوم غد الخميس

وجه محافظ ديالى الاستاذ مثنى التميمي بدوام موظفي المصارف في محافظة ديالى يوم غد الخميس وعدم شمولهم بالعطلة المعلنة اليوم.

وقال بيان لمكتب محافظ ديالى بان قرار دوام المصارف جاء نظرا لضرورة تواجد موظفي المصارف بدوائرهم لانجاز المتعلقات التي تخص الدوائر الاخرى في المحافظة.

وكانت محافظة ديالى ومحافظات اخرى اعلنت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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