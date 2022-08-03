مصر تهزم الجزائر في كأس العرب للشباب

2022/08/03 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

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تأهل المنتخب المصري لنهائي مسابقة كأس العرب للشباب لكرة القدم تحت 20 عاما على حساب نظيره الجزائري، إثر فوزه عليه (3-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء.

وأحرز ثلاثية منتخب "الفراعنة" كل من اللاعبين، صلاح الدين مصطفى، وعبد الرحمن رشدان، ومحمد إبراهيم في الدقائق (10، 40، 75) على الترتيب.

بينما سجل الجزائري لحلو أخريب هدف بلاده اليتيم عند الدقيقة 69 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، بمدينة أبها السعودية.

وضرب منتخب مصر موعد المباراة النهائية لبطولة كأس العرب تحت 20 سنة، مع نظيره السعودي الذي تغلبه بدوره على فلسطين بخمسة أهداف من دون رد، في وقت سابق من اليوم أيضا.

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