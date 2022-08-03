2022/08/03 | 23:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بنزاع عشائري غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قتل وأصيب أربعة آخرون نتيجة نزاع عشائري بين عشيرتين تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة".

وأضاف المصدر أن "النزاع وقع ضمن قضاء ابو غريب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في بغداد.. نزاع عشائري يتسبب بقتيل وأربعة مصابين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في بغداد.. نزاع عشائري يتسبب بقتيل وأربعة مصابين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).