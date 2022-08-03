2022/08/03 | 23:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، الأربعاء، بمقتل شخص

وإصابة أربعة آخرين في شجار مسلح غربي

بغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، إن "شخصاً قتل وأصيب أربعة

آخرون نتيجة نزاع عشائري مسلح بين

عشيرتين تطور الى است

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