محافظة عراقية تلتحق ببقية المحافظات وتعطل دوامها الرسمي غد الخميس

2022/08/03 | 23:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة ذي قار، تعطيل الدوام

الرسمي ليوم غد الخميس بسبب ارتفاع

درجات الحرارة.

وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، ان "ذي قار

تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس،

بسبب ارت

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