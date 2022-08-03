بالصور:هيمنة الاحزاب وانفلات السلاح واغلاق البرلمان وملفات اخرى ردات تصدح بها حناجر المعزين بعاشوراء

2022/08/03 | 23:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدحت ولليوم الرابع على التوالي حناجر

المعزين المشاركين في المواكب الحسينية

الكربلائية التي تجوب يوميا شوارع

المدينة القديمة والعتبتين المقدستين

ومنطقة بين الحرمين بهتافات حسينية

فضحت هيمنة الاحزاب ال

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