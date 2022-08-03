2022/08/03 | 23:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تردي الأوضاع الاقتصادية في بعض دول الخليج يقف وراء زيادة حوادث العنف الأسري ضد المسنين؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوانين كبار السن في الخليج) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوانين كبار السن في الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).