2022/08/03 | 23:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث تيوز/ وجه محافظ ديالى، مثنى التميمي، اليوم الاربعاء، بدوام موظفي المصارف في محافظة ديالى يوم غد الخميس وعدم شمولهم بالعطلة المعلنة.وقال بيان لمكتب محافظ ديالى وتلقته ايرث نيوز بان “قرار دوام المصارف جاء نظرا لضرورة تواجد موظفي المصارف بدوائرهم لانجاز المتعلقات التي تخص الدوائر الاخرى في المحافظة”.

ظهرت المقالة باستثناء المصارف..



ديالى تعطل الدوام الرسمي يوم غد أولاً على ايرث نيوز.

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