أياد علاوي: الإنتخابات المبكرة “المخرج الوحيد” من الأزمة السياسية في العراق

2022/08/03 | 23:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّ رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، يوم الأربعاء، الانتخابات المبكرة هي “المخرج الوحيد”، من الأزمة السياسية في العراق.وإنه سيشترك بها وفق شرط.

وأضاف علاوي في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، تابعتها وكالة خبر برس (واخ)، “لم نشارك في الانتخابات لأننا توقعنا حدوث ما نشهده الآن”، موضحا أن “الحوار المبني على أسس واضحة هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة”.

وتابع ان “الحوار الوطني يجب أن يضم شرائح المجتمع العراقي على اختلافها”، مشيراً الى ان “الانتخابات يجب أن تكون بإشراف القضاء العراقي والأمم المتحدة”.

ولفت الى ان “هناك تقاطعا كبيراً في مواقف القوى السياسية والعملية السياسية أصيبت بعرج”، مبينا ان “النفوذ الخارجي والفساد والإقصاء من أسباب فشل العملية السياسية”.

ورأى أن “الانتخابات لن تفيد وستأتي بنفس النتائج وستفرز الأزمة نفسها إلا إذا نظرنا في قانونها”، مشيراً الى ان “هناك خلافات شخصية بين الزعماء السياسيين ولا علاقة لذلك بالمصالح العليا للبلاد”.

وقال علاوي، إن “مشاكل العراق بحاجة إلى علاج جذري من خلال حوار وطني بنّاء”، مضيفا ان “القوى السياسية انتهكت الدستور ولم تلتزم بتوقيتاته والانتخابات المبكرة هي المخرج الوحيد الآن”.

وتابع ان “القوى السياسية انتهكت الدستور ولم تلتزم بتوقيتاته، والانتخابات المبكرة هي المخرج الوحيد”، موضحا “سأشارك في الانتخابات إذا أفرزها الحوار البنّاء بين القوى السياسية على قاعدة احترام الدستور”.

واليوم الأربعاء، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى حل مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات مبكرة التي قال إنه لم يقرر حتى الآن خوضها من عدمه.

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