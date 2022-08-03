2022/08/03 | 23:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: R7FoqEPGKCE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموسوي يحذر خلال "نفس عميق" من سقوط عدة محافظات بيد الإرهاب .. تعرف على السبب...) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الموسوي يحذر خلال "نفس عميق" من سقوط عدة محافظات بيد الإرهاب .. تعرف على السبب...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).