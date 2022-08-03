واشنطن بوست: الأزمة السياسية في العراق تدخل مرحلة جديدة مجهولة المآلات

2022/08/03 | 23:32 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا جاء فيه أن الأزمة السياسية في العراق دخلت مرحلة جديدة مجهولة المآلات، في ظل غياب أي حلول من قبل النخبة السياسية المتناحرة.

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