أسعار النفط تتراجع إلى مستويات غير مسبوقة منذ غزو أوكرانيا

2022/08/04 | 00:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط بشكل حاد، يوم الأربعاء، لتغلق عند مستويات غير مسبوقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا، في فبراير/ شباط.

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