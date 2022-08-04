2022/08/04 | 00:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن بافل فولتشكوف، مدير مختبر الهندسة الجينومية في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، أن سيلان الأنف والتهاب الحلق هي الأعراض الرئيسية للإصابة بالأنواع الفرعية من “أوميكرون”.

ويقول عالم الفيروسات الروسي، في مقابلة مع Gazeta.Ru، “تشير هذه الأعراض إلى خصوصية الأنواع الفرعية من متحور “أوميكرون”، التي لا تنزل إلى الرئتين، بل تبقى في نفس المكان التي حدثت فيه الإصابة.



أي في تجويف الفم والبلعوم الأنفي”.

ووفقا له، يدل سيلان الأنف على أن الجسم في صراع مع الفيروس التاجي المستجد.

ويقول، “سيلان الأنف ضروري لتنظيف الجسم من الفيروس.



ويحتوي المخاط الخارج من الأنف، على العديد من العدلات الميتة، مع تشكيل شبكات العدلات.



وهو عمل منظومة المناعة”.

التالي

منذ ساعتين

دون بويضة أو نطفة..



نمو أجنة فئران باستخدام خلايا الجلد فقط

منذ ساعتين

Chery تطرح إحدى أجمل سياراتها

منذ 6 ساعات

روسيا تطور تقنيات جديدة لشبكات 6G

منذ يوم واحد

الكشف عن هاتف Asus المتين وميزاته المتطورة

منذ يوم واحد

تحفة صينية أخرى في عالم السيارات المتطورة

منذ يوم واحد

كيف تكتشف متى يكون السعال علامة مبكرة على الإصابة بسرطان الرئة

منذ يوم واحد

فنان مصري كبير يهاجم مسرحية العيال كبرت

منذ يوم واحد

تحذير نهاية العالم “الانقراض الجماعي السادس”

منذ يوم واحد

احذر من أي شخص يغازلك عبر الإنترنت

منذ يوم واحد

العلماء يكشفون عن الصور الأولى لسباحة الذرات في السائل

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كشف أعراض الإصابة بأنواع متحور “أوميكرون” الفرعية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كشف أعراض الإصابة بأنواع متحور “أوميكرون” الفرعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).