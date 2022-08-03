أبرز مبادرات الخروج من الأزمة العراقية

2022/08/04 | 00:07 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرار الاحتكام إلى سلاح المظاهرات والاعتصامات تتصاعد الأصوات داخل العراق وخارجه لتقديم مبادرات ودعوات من أجل الخروج من الأزمة العصية التي تعيشها البلاد منذ نحو 10 أشهر.

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