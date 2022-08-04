مكافحة الإتجار بالبشر: سعر بيع

2022/08/04 | 00:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد مدير تحقيق مكافحة الاتجار بالبشر في الكرخ العميد وسام نصيف الزبيدي، انتشار المفارز الامنية بالقرب من مستشفيات زرع الاعضاء، فيما أشار الى أن سعر بيع الكلى يصل الى 48 مليون دينار.وقال الزبيدي لبرنامج "واجب الصراحة" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مفارز الاتجار بالبشر تنتشر في كل مستشفى تجري عمليات زرع الأعضاء"، مؤكدا "سنعمل على مكافحة الاتجار بالبشر خلف الحدود".واضاف، ان " جميع الصفحات الخاصة بالاتجار بالبشر توقفت"، مبينا أن "هناك سماسرة يقومون بعمليات الاتجار بالبشر".وأوضح، أن "عمليات الاتجار بالبشر تتركز ببيع الكلى"، مضيفا، "ضبطنا عمليات بيع "الخصية" بين العراق واوكرانيا".وأشار إلى أن " صفقة بيع "الخصية" خارج العراق تصل الى 80 الف دولار، بينما سعر بيع الكلى يصل الى 48 مليون دينار"، منوها بان "عمليات الإطاحة بعصابات الاتجار بالبشر ازدادت مؤخرا".

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