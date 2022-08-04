تفاعلات الساعة.. الاكراد والسنة قد يرفضون حل البرلمان والانتخابات المبكرة

2022/08/04 | 00:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات التلفزيونية، 08/03/2022.عضو ائتلاف دولة القانون عباس...

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الاكراد والسنة قد يرفضون حل البرلمان والانتخابات المبكرة أولاً على المسلة.

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