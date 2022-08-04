2022/08/04 | 00:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أفاد مصدر أمني، 08/03/2022، بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بخلاف لم تعرف طبيعته غربي...

ظهرت المقالة نزاع عشائري يتسبب باصابة خمسة اشخاص كحصيلة اولية في بغداد أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نزاع عشائري يتسبب باصابة خمسة اشخاص كحصيلة اولية في بغداد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نزاع عشائري يتسبب باصابة خمسة اشخاص كحصيلة اولية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).