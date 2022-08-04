2022/08/04 | 01:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3XR0I_GKh4s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب طلال الزوبعي يروي تفاصيل حادثة اطلاق النار في ابو غريب) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب طلال الزوبعي يروي تفاصيل حادثة اطلاق النار في ابو غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).