2022/08/04 | 01:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة العامة المصرية، يوم الأربعاء، أنها تحقق في نشر تصوير لجثمان فتاة جامعة المنصورة نيرة أشرف، بوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ساعات من تداول فيديو مسرب للفتاة ظهر فيه آثار الطعنات التي تلقتها في الرقبة والوجه والظهر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النيابة المصرية تتخذ قرارا بشأن تسريب فيديو لجثمان نيرة أشرف) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النيابة المصرية تتخذ قرارا بشأن تسريب فيديو لجثمان نيرة أشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).