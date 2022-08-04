علاوي ينتقد الاطار التنسيقي في تعامله مع السيد الصدر ويدعو الى طاولة حوار مشتركة لانقاذ العراق

2022/08/04 | 01:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد السياسي العراقي محمد توفيق

علاوي الاطار التنسيقي في تعامله مع

التيار الصدري داعيا الى الرجوع لطاولة

الحوار للخروج برؤيا مشتركة تنقذ البلد

من واقعه المزري

وقال علاوي من خلال تغريدة له حصلت

وكالة

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