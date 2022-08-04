كربلاء تناقش الآليات التي من شأنها القضاء على حالة التصحر

2022/08/04 | 01:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية

التعاونية في كربلاء المقدسة بالندوة

الحوارية التي عقدت في مبنى مديرية

زراعة كربلاء حول الآليات التي من شأنها

القضاء على حالة التصحر في المحافظة

وقال رئيس الاتحا

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