النجف: اعتقال مطلق النار على صاحب ’الكوفي شوب’

2022/08/04 | 01:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مصدر أمني اليوم الخميس، باعتقال مطلق النار على صاحب “الكوفي شوب” في محافظة النجف.وقال المصدر في تصريح لوكالة ايرث نيوز، ان “المتهم الذي اطلق النار على صاحب (كوفي شوب) قبل عدة ايام، بات في قبضة العدالة، وذلك بعد مطاردته ومتابعته في عدة محافظات”.وأكد أن هذه “العملية النوعية،نفذها مكتب الكوفة لمكافحة […]

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