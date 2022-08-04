قتلوا بضربات أميركية.. أبرز قادة الإرهاب

2022/08/04 | 01:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرز قادة تنظيمي القاعدة وداعش الذين قتلوا بضربات أميركية.

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