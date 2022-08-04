تحديد موعد لقاء الصدر بالعامري بواسطة مرجع ديني

2022/08/04 | 01:13 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف القيادي في تحالف الفتح محمود الحياني، الخميس، عن موعد لقاء زعيمي التيار الصدر مقتدى الصدر وتحالف الفتح هادي العامري، مبينا ان احد المراجع الدينية سيكون وسيطا في الاجتماع.

وقال الحياني في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "موعد لقاء زعيمي التيار الصدر مقتدى الصدر وتحالف الفتح هادي العامري، سيكون خلال الايام القليلة المقبلة".

واضاف الحياني ان "المرجع الديني حسين الصدر هو من يتوسط حاليا لترتيب مواضيع اللقاء وضمان الاتفاق بين الطرفين".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، قد دعا لاجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد حل البرلمان ، مبينا ان الحوار مع الاطار غير ممكن بعدج تجربته في وقت سابق.

وقال الصدر في كلمة له تابعتها (بغداد اليوم)، ان "اغلب الشعب سأم الطبقة الحاكمة برمتها بمن فيها بعض المنتمين للتيار الصدري، لذلك استغلوا وجودي لانهاء الفساد ، اذ لن تبقى الوجوه القديمة من خلال عملية ديمقراطية ثورية سلمية، ثم عملية عملية انتخابية مبكرة بعد حل البرلمان الحالي".

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