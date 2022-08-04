توجيه عاجل من وزير الدفاع.. شاهد عيان يروي تفاصيل حادثة

2022/08/04 | 01:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر أمني، تفاصيل إضافية عن حادثة إطلاق النار في قضاء أبي غريب غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الموضوع بدايته كانت عندما أراد احد الضباط شراء (خروف وعنز)، الا انه لم يتفق على السعر مع صاحب الاغنام وبعدها حدثت مشادة بين الطرفين".

وأضاف، ان "دورية جاءت إلى منزل صاحب الأغنام واعتدت عليه وأعقبها تجمع لعشيرته إمام برج مراقبة وقام وتم فتح النار من قبل القوة الموجودة بالبرج، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 اخرين من افراد العشيرة".

وأشار إلى، أن"وزير الدفاع وجه باعتقال القوة التي اطلقت النار وفتح مجلس تحقيق".

وافاد مصدر أمني، في وقت سابق بمقتل شخص وإصابة 4 اخرين جراء نزاع عشائري في ابي غريب.

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