بعد خطاب الصدر.. ائتلاف المالكي يحسم موقفه من اعادة الانتخابات

2022/08/04 | 01:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات، اليوم الاربعاء، ان الكتل السياسية من الكرد والسنة والاطار التنسيقي لن توافق على دعوة الصدر لإعادة الانتخابات وحل البرلمان.

وقال موات لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك تخبطا في مطالب التيار الصدري وعدم استقرار في اهدافه فتارة يهاجم القضاء وتارة يحتل البرلمان ادى الى عدم فهم لما يريده التيار الصدري".

وأضاف ان "مسألة اعادة الانتخابات ليست سهلة في الظروف الحالية فضلًا عن ان الكتل السياسية لن تقبل كالكرد والسنة والإطار التنسيقي الذي يمثل الكتلة الأكبر في البرلمان".

وتابع موات ان "الكرد لن يوافقوا ايضا على تعديل او تغيير الدستور لان الدستور الحالي هو من ضمن حقوقهم فالمسألة معقدة وليست سهلة".

وكان الصدر دعا في كلمة له اليوم، الى حل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة، مشيرا الى، انه "لن يكون للوجوه القديمة أي وجود من خلال عملية ديمقراطية سلمية".

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