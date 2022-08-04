2022/08/04 | 01:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Qy_6agp8Gc8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجم الدفاع ومحبوب الجماهير ..محمد عبد الزهرة في حوار مختلف مع ملاعب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نجم الدفاع ومحبوب الجماهير ..محمد عبد الزهرة في حوار مختلف مع ملاعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).