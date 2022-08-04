طلال خضير الزوبعي يكشف ما جرى في أبي غريب: يجب اعدام هؤلاء (فيديو)

2022/08/04 | 01:16 - المصدر: وكالة خبر

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كشف القيادي في تحالف العزم، النائب طلال خضير الزوبعي، عن تفاصيل ما جرى في قضاء ابي غريب.

ووصل الزوبعي الى مستشفى ابي غريب الى مكان الجرحى واجرى اتصال بالقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وقائد عمليات بغداد لتسليم الضابط والقوة المرافقة لهُ التي قتلت واصابت ابناء عمومته الى مراكز الشرطة فوراً.

وفي ما يلي نص القصة وفق ما اعلنها القيادي في تحالف العزم.

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