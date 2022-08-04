هارفي بارنيس لاعب ليستر سيتي: أريد أن أكون مثل محمد صلاح

2022/08/04 | 01:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد هارفي بارنيس، لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، مشيرا إلى أنه "قدوة يريد أن يحتذى بها، في الموسم المقبل".

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