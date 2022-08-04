2022/08/04 | 02:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تفاعلت الاوساط السياسية، 08/03/2022، مع دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى إجراء انتخابات...

ظهرت المقالة بوادر تفاعل بين القوى السياسية مع دعوة الصدر الى حل البرلمان أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوادر تفاعل بين القوى السياسية مع دعوة الصدر الى حل البرلمان) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوادر تفاعل بين القوى السياسية مع دعوة الصدر الى حل البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).