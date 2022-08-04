أحداث آب..تحالف السيادة: ندعم مضامين خطاب الصدر نحو انتخابات مبكرة

2022/08/04 | 02:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الخميس 08/04/2022 تحالف السيادة: ندعم مضامين خطاب الصدر نحو انتخابات مبكرة وفق معايير جديدة...

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