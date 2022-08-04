بعد أحداث أبو غريب.. الشيخ جمال الضاري وتغريدة شجاعة

2022/08/04 | 03:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أحداث أبو غريب..الشيخ جمال الضاري يوجه رسالة للقائد العام للقوات المسلحة !

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