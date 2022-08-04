2022/08/04 | 03:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكدت الخارجية الروسية أن القوات الروسية في أوكرانيا لا تهدد الأمن النووي، محذرة من استفزازات قد تدبرها قوات كييف في المواقع النووية.وقال نائب مدير دائرة عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية إيغور فيشنيفيتسكي خلال مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، يوم الأربعاء، إن "نشاط قواتنا المسلحة لا يضر بالأمن النووي في أوكرانيا بأي شكل من الأشكل".وأضاف أن "العسكريين الروس تولوا حراسة تلك المواقع لغرض واحد، وهو منع التشكيلات القومية الأوكرانية والمرتزقة الأجانب من استغلال الوضع في البلاد لتنظيم استفزاز نووي من شأنه أن يؤدي إلى عواقب كارثية".وأكد أن "مثل هذا الخطر قائم بالطبع".وأشار كذلك إلى أن موسكو كانت على استعداد للمساعدة في تنظيم زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه، لكن الأمانة العامة تخلت عن خطط الزيارة.وشدد على أن روسيا "ترفض الاتهامات التي لا أساس لها، والمزاعم بإقامة قاعدة عسكرية هناك".يذكر أن القوات الروسية تسيطر على محطة زابوروجيه الذرية بالقرب من مدينة إينرغودار جنوب أوكرانيا منذ مارس الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تحذر من استفزازات كييف في المواقع النووية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تحذر من استفزازات كييف في المواقع النووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).