العامري: نؤيد إجراء الانتخابات المبكرة التي دعا اليها الصدر - عاجل

2022/08/04 | 03:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، موقفه من دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إجراء انتخابات مبكرة.وقال العامري في تصريح صحفي أورده مكتبه الإعلامي، "نؤيد اجراء الانتخابات المبكرة التي دعا اليها سماحة السيد مقتدى الصدر، سيما وان الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات والاعتراضات، وهذا يتطلب حوارا وطنيا شاملا من اجل تحديد موعد واليات ومتطلبات اجرائها، وتوفير المناخات المناسبة لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية".وطالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاربعاء، بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، فيما طالب بالوقت نفسه المحتجين بالاستمرار في اعتصامهم.

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