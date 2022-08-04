إيران تعلق على تمديد الهدنة في اليمن

2022/08/04 | 03:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي أصغر خاجي، إن بلاده تدعم تمديد الهدنة في اليمن، وذلك خلال محادثات مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ

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