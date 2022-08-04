السعودية توضح أهمية منع إيران من حيازة السلاح النووي

2022/08/04 | 05:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السعودية دعمها لـ"جميع الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، وتهديد المنطقة والعالم".

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