مصرع نائبة بالكونغرس الأمريكي بحادث سير

2022/08/04 | 05:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعلقيت جاكي والورسكي، النائبة الجمهورية عن ولاية إنديانا (58 عاما) مصرعها في حادث سير ، وفقا لمكتبها.وقال مكتب عمدة مقاطعة إلكارت، إن زوج السيدة والورسكي، دين سويهارت، أبلغ بوفاتها من قبل مكتب مأمور المقاطعة.وفي التفاصيل، كانت النائبة تسافر على طريق في إنديانا بعد ظهر الأربعاء مع رئيسة الاتصالات في مكتبها إيما طومسون (28 عاما) وأحد مديري منطقتها زاكري بوتس (27 عاما) حسبما ذكر مكتب شريف مقاطعة إلكارت.وقال مكتب المأمور إن "سيارة ركاب متجهة شمالا اصطدمت وجها لوجه" بسيارة والورسكي مما أسفر عن مقتل الركاب الثلاثة، بالإضافة إلى سائق السيارة الأخرى، إديث شموكر (56 عاما).ووقع الحادث بالقرب من بلدة ناباني في شمال إنديانا.

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