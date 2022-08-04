سوليفان يعلق على المناورات العسكرية الصينية

2022/08/04 | 05:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف مسؤول أميركي رفيع الأربعاء المناورات العسكرية الصينية ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان بأنها "غير مسؤولة"، محذرا من خطر خروج الوضع عن السيطرة.

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