اللون الأحمر يهيمن على 4 بورصات خليجية... وخبراء يوضحون الأسباب

2022/08/04 | 07:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: عادت 4 بورصات خليجية للهبوط في نهاية تعاملات الأربعاء، مع سيطرت الضغوط على أداء الأسواق العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة للتصريحات الخاصة برفع انتاج النفط من قبل تحالف أوبك بلس، …

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