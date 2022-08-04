أميركا.. بدء محاكمة مصري هارب من العدالة 12 عاما بتهمة قتل ابنتيه

2022/08/04 | 07:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت في الولايات المتحدة، الثلاثاء، محاكمة مواطن أميركي من أصول مصرية بتهمة قتل ابنتيه المراهقتين في العام 2008، وذلك بعد أن تمكن من البقاء متوار عن الأنظار لمدة 12 أعوام، وفقا لما ذكر موقع "nbcnews" الإخباري.

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