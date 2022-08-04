السراي: تقديم التنازلات خير خيار لحل الازمة السياسية الراهنة

2022/08/04 | 08:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… شدد عضو تحالف الفتح خالد السراي، على أهمية تقديم تنازلات بين الأطراف السياسية من اجل انهاء الازمة الراهنة، لافتا الى ان هناك رغبة للحوار والتفاهم والتحلي بالحكمة والالتزام بكل ماتصدره المرجعية للحفاظ على العراق.وقال السراي لـ /المعلومة/، ان “الوطن يحتاج الى تقديم تنازلات من قبل الجميع والذهاب نحو الحوار والتفاهم باجواء […]

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