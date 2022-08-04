السعودية.. الاعتداء على مدبرة منزل في حائل والنيابة العامة تتحرك

2022/08/04 | 08:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت النيابة العامة السعودية باستكمال إجراءات الاستدلال في واقعة الاعتداء على خادمة في منطقة حائل بعد هروبها من كفيلها، وإيداع المعتدى عليها في دار الإيواء

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