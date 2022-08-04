ميلان يتحرك بهدوء نحو صفقة باريسية

2022/08/04 | 09:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واع

يتحرك نادي ميلان، بطل الدوري الإيطالي بهدوء نحو تدعيم صفوفه هذا الصيف، بصفقة دفاعية من نادي باريس سان جيرمان.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية، أن "السنغالي عبدو ديالو، مدافع (بي إس جي)، يبقى ضمن أولويات ميلان لتدعيم دفاعه، تعويضا لرحيل اليسيو رومانيولي إلى لاتسيو في صفقة انتقال حر".

وأضافت "إلا أن ميلان لم يتحرك حتى الآن بعرض رسمي لضم ديالو، الذي يحظى باهتمام أندية أخرى تسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية".

كما كشفت تقارير صحفية في إيطاليا، أن النادي الباريسي يستهدف 20 مليون يورو مقابل الاستغناء عن مدافعه السنغالي الدولي.

وختمت التقارير، بأن إدارة( بي إس جي)، ترفض فكرة إعارة عبدو ديالو، بل تريد التخلص من اللاعب ببيعه نهائيا.

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