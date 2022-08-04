2022/08/04 | 09:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش التايواني، الخميس، إن قواته تراقب عن كثب التدريبات الصينية غير المسبوقة التي تجري في المياه المحيطة بالجزيرة.وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن الجيش "مستعد للحرب لكنه لن يسعى إليها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تبدأ المناورات العسكرية.. وتايوان: مستعدون للحرب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تبدأ المناورات العسكرية.. وتايوان: مستعدون للحرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).