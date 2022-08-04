الصدر يدعو الى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة مطالباً المعتصمين بالاستمرار في اعتصامهم

2022/08/04 | 09:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى حلّ البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، حاثّاً المتظاهرين المعتصمين في البرلمان الى الاستمرار باعتصامهم لحين تحقيق المطالب.وقال الصدر في كلمة القاها مخاطباً الشعب العراقي: ” انا على يقين ان اغلب الشعب قد … Readmore

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