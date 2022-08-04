هادي العامري يعلن تأييده لدعوة الصدر بشأن إجراء انتخابات مبكرة

2022/08/04 | 09:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس تحالف الفتح، هادي العامر، تأييده لدعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بشأن لإجراء انتخابات مبكرة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب “حواراً وطنياً شاملاً من أجل تحديد موعد وآليات ومتطلبات اجرائها”.وقال العامري، في بيان اليوم الخميس (7 آب … Readmore

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