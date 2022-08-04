احصائية نصف سنوية: ارتفاع استهلاك غاز السيارات في العراق لنحو 69 مليون لتر

2022/08/04 | 09:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الخميس، تسجيلها ارتفاعا ملحوظا في استهلاك الغاز السائل للسيارات LPG من خلال المنافذ التابعة لها ومنافذ شركة تعبئة الغاز.وقال مدير عام الشركة، حسين طالب، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن الكميات المباعة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 قاربت69 مليون لتر ، فيما بين استمرار الشركة في تسجيل ارتفاع المبيعات خلال الشهر الاول من النصف الثاني من السنة".

وبين أن "مجموع المنافذ التي تحوي مزودات الغاز العائدة الى شركتنا وشركة تعبئة الغاز بلغت 70منفذا اهليا وحكوميا"، مشيرا الى "تشجيع الوزارة من خلال شركتيها المعنيتين على إستخدام وقود الغاز السائل كونه صديقاً للبيئة علاوةً على رخص ثمنه إذ يبلغ سعر اللتر الواحد منه (200) دينار".

وعن تفاصيل منافذ الغاز السائل قالت مدير هيأة التجهيز الست احلام الماس، وفقا للبيان، إن "أعداد المنافذ الموجودة في المحطات الحكومية والأهلية في تزايد مستمر بالإضافة الى وجود منافذ جديدة في محطات حكومية وأهلية قيد الإنجاز لإضافتها الى الخدمة خلال الأشهر القادمة" .وفصلت الماس، منافذ التوزيع حسب كل محافظة فكانت حصة محافظة بغداد محطات (المنصور الحكومية + الكيلاني الحكومية + المثنى الحكومية + الوزارة الحكومية + الإبتسام الحكومية – المشتل الحكومية – شواطئ دجلة – أضواء دجلة – الدورة الحكومي).اما محافظة بابل فكان نصيبها محطتين حكوميتين هما (حمورابي الحكومية- حطين الحكومية)، ومحطة واحدة من نصيب الديوانية هي محطة (الوافدين ) فيما كان لذي قار (خيرات ذي قار + محطة التضحية – ملك ذي قار ) .وفي صلاح الدين، وفقا لمدير الهيأة، "توجد محطة (العسكريين) وفي كربلاء المقدسة (الوزني + الغاضرية)، اما ميسان فمنفذها بمحطة (ريحانة ميسان).

وتابعت، أنه "توجد ثلاث محطات في البصرة هن ( محطة الحي المركزي ، محطة المعارض ، أرض الذهب)، اما محافظة الأنبار ففيها (الإتحاد + الأوائل + رماح الانبار) و (المثنى الجديدة الحكومية – السماوة الجديدة الحكومية) للمثنى. كما اشارت الى "( محطة بوابة القدس + سور النجف ) في محافظة النجف الاشرف، فضلا عن محطات ( الحبيب المصطفى + أكد النموذجية + النوار ) لنينوى و ( انوار البدر + أشنونا+ محمد الخالدي ) لديالى.

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