ردا على تصعيد الصدر.. الاطار التنسيقي يناقش النزول باعتصامات مفتوحة

2022/08/04 | 09:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف قيادي بارز في الاطار التنسيقي، اليوم الخميس، عن تدارس قوى الاطار لفكرة التظاهر من جديد بعد التصعيد من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ(بغداد اليوم)، ان "قادة الاطار التنسيقي خلال اجتماع عقد مساء امس الخميس في منزل رئيس المجلس الأعلى همام حمودي طرحوا فكرة التظاهر من جديد والتصعيد الشعبي".

وبين ان "قوى الاطار تفكر بتحويل التظاهر الى اعتصام مفتوح هذه المرة"، مشيرا الى، ان "الموضوع قيد الدراسة"، فيما اكد ان "الاطراف لم تتخذ موقفا نهائيا بهذا الشأن، وربما خلال الساعات المقبلة سوف يصدر موقف بهذه الخطوة".

من جهته، أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، موقفه من دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إجراء انتخابات مبكرة.وقال العامري في تصريح صحفي أورده مكتبه الإعلامي، "نؤيد اجراء الانتخابات المبكرة التي دعا اليها سماحة السيد مقتدى الصدر، سيما وان الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات والاعتراضات، وهذا يتطلب حوارا وطنيا شاملا من اجل تحديد موعد واليات ومتطلبات اجرائها، وتوفير المناخات المناسبة لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا في كلمة له الاربعاء، الى حل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة، مشيرا الى، انه "لن يكون للوجوه القديمة أي وجود من خلال عملية ديمقراطية سلمية".

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